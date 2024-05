Correa - un’acquirente per l’Inter? Possibile ritorno in patria!

(Di sabato 11 maggio 2024) La situazione di Joaquintiene banco in casa Inter, specialmente dopo l’eliminazione dell’Olympique Marsiglia dall’Europa League in favore dell’Atalanta e, quindi, la mancata attivazione dell’obbligo di riscatto in caso di qualificazione in UEFA Champions League. Secondo TNT Sports, però, può arrivare unin. SITUAZIONE SPINOSA – Con un anno di contratto con, la situazione di Joaquinè piuttosto spinosa. Fuori dai piani dopo una pessima stagione lo scorso anno, la scorsa estate è arrivato il prestito all’Olympique Marsiglia, in Francia. Nonostante il calo di pressioni e di livello della competizione, l’attaccante argentino ha avuto un’altra annata da dimenticare il prima. Pochissime presenze, ma soprattutto neanche un gol segnato con la ...

Rinasce in Nazionale poi va di nuovo ko: l'Inter ci pensa, i tifosi hanno già deciso - Inter e Correa, amore mai sbocciato. Ma sullo sfondo resta il suo ... che non è mai sbocciato veramente: se dovesse disputare un buon ... che allo stesso tempo potrebbe vantare qualche acquirente in più ...

Rinasce in Nazionale poi va di nuovo ko: l'Inter ci pensa, i tifosi hanno già deciso - Inter e Correa, amore mai sbocciato. Ma sullo sfondo resta il suo ... che non è mai sbocciato veramente: se dovesse disputare un buon ... che allo stesso tempo potrebbe vantare qualche acquirente in più ...