Ischia - maxi rissa tra domenicani e venezuelani in disc - carabinieri e poliziotti accerchiati ed aggredi -i, 6 agenti fer -ti, 4 arresti - VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) Pesante il bilancio di unascoppiata in un locale notturno nel centro die che ha visto coinvolti numerosi cittadini stranieri oltre alle forze dell'ordine intervenute per sedarla. Quattroe duesono rimasti feriti, mentre quattro sono le persone arrestate con ult

poliziotti e carabinieri sono intervenuti nel locale a Ischia per provare a riportare la calma ma, in netta inferiorità numerica rispetto ai partecipanti alla rissa , sono stati circondati ed aggrediti e hanno avuto la peggio. E’ pesante il bilancio ...

Tempo di lettura: 2 minutiAltri dodici denunciati per la rissa di lunedì mattina ad Ischia , scoppiata inizialmente tra cittadini dominicani e venezuelani, ed in cui sono stati feriti 4 poliziotti e due carabinieri: è questo il risultato del lavoro ...

Per la maxi rissa a Ischia arrivano anche dodici denunce - Per la maxi rissa a ischia arrivano anche dodici denunce - Altri dodici denunciati per la rissa di lunedì mattina ad ischia, scoppiata inizialmente tra cittadini dominicani e venezuelani, ed in cui sono stati feriti 4 poliziotti e due carabinieri: è questo il ...

Premio Ischia di giornalismo, assegnati riconoscimenti ai comunicatori - Premio ischia di giornalismo, assegnati riconoscimenti ai comunicatori - denunciata coppia +++09:19 - rissa a Campobello di Licata, assolti due canicattinesi +++08:29 - Rapinatori incastrati grazie al Dna nei mozziconi di sigaretta: 3 arresti +++ 12:06 - Sanità Sicilia, ...

Adesso via da Ischia - Adesso via da ischia - E’ una battaglia di civiltà, prima ancora che un’indagine che merita di essere condotta ad ampio spettro per quello che un gruppo di delinquenti si è permesso di fare a danno di chi indossa una divisa ...