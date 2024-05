Pechino Express | la vittoria dei Pasticceri per un' edizione da record

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 11 maggio 2024) "Il viaggio? Nessuno show, ma una grande esperienza di vita". Il nostro incontro con i vincitori e con le finaliste di2024. Un'da, da vedere e rivedere in streaming su NOW. Gioia e commozione per la stagione deidi. A trionfare, lo sappiamo, I, ossia Damiano e Massimiliano Carrara. Una coppia "programmata per vincere", come viene definita la mattina dopo la finalissima, durante il punto stampa nel quale ritroviamo le tre coppie finaliste: oltre i vincitori, ecco anche Italia Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal) e Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo). Una fine che, però, è anche un inizio, come rimarcano i campioni: "Siamo contenti, è stata una bella ...