Addio VivaRai2! - la musica è finit - gli amici se ne vanno… Che splendido programma

(Di sabato 11 maggio 2024) Paganini non ripete. Fiorello forse si concede un po’ di più ma arrivato al momento in cui il contatore segna il limite della ‘massima velocità’, stop.! ha chiuso i battenti ieri 10 maggio, dopo due stagioni dal successo clamoroso (con il 24,3% di share e 1,3 milioni di spettatori) e ora il suo destino sono le teche Rai, quindi la storia della tv.! è un’idea che nasce dalla radio. Come si fa a trasformare questa idea in untv in onda alle 7 del mattino che vale un prime time? Fiorello lo ha fatto. È possibile coinvolgere un pubblico che va dai bimbi (che veramente impazziscono per lui) ai nonni (idem)? Fiorello lo ha fatto. Dal varietà a Bim Bum Bam (però con Batman depresso che sta con Wonder Woman baffuto-Biggio). Dalla rassegna stampa con l’anima della radio al cabaret, e tutto il comfort del bar sotto ...