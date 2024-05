I dieci libri tema food più belli del Salone di Torino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 11 maggio 2024) Dal 1988, quella diè la più importante fiera dell'editoria italiana. Ildella XXXVI edizione delInternazionale del Libro diè Vita immaginaria, “la stessa che muove la vita creativa”, come scrive Natalia Ginzburg, figura di primo piano della letteratura italiana del Novecento. Abbiamo girato per i padiglioni, visitato gli stand di case editrici note e meno note. Siamo andati a caccia diche indagassero il mondo del cibo, del vino, le sue tendenze, i suoi interpreti, i gusti, i miti da sfatare, le vette alle quali ambire. Certe cotture, tal altre tecniche. Non basterebbe tutto il tempo da qui alla fine delper saziare la fame di sapere. Immaginate, allora, di essere solo all’antipasto e godetevelo! ?LA CUCINA ITALIANA NON ESISTE Bugie e falsi ...