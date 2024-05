Canoa velocità - Casadei Tacchini settimi in Coppa del Mondo a Szeged nel C2 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Va in archivio la prima sessione dedicata alle finali nella prima tappa delladel2024 di: a, in Ungheria, il C2 500 maschile di Gabrielee Carlo, in possesso del pass per Parigi 2024, chiude settimo. Nelle specialità non olimpiche settimo ed ottavo posto per l’Italia nel K2 500 misto, mentre viene squalificata Giorgia Lacalamita nel K1 1000 femminile. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel C2 500 maschile l’imbarcazione azzurra, qualificata ai Giochi, di Gabrielee Carlochiude settima in 1:40.63, a 3.60 dagli Atleti Individuali Neutrali Alexey Korovashkov ed Ivan Shtyl, vittoriosi in 1:37.03. Secondo posto per la Spagna (Joan Antoni Moreno/Diego Dominguez), seconda in 1:38.16, a ...