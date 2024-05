Le cittadinanze false e il giallo del diplomatico morto a Caracas | cosa non torna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) C'è un altrosu cui si addensano le ombre, dopo la scoperta della "Passaportopoli" al Consolato italiano a. Una storia che ha i contorni dell'omicidio ma che è stata archiviata come morte naturale. Quella del funzionarioMauro Monciatti, originario di Sinalunga, in provincia di Siena, trovato senza vita nella sua casa della capitale del Venezuela il 4 giugno 2016. Per gli investigatori venezuelani, ilsarebbe stato colto da un attacco di cuore. La porta dell'abitazione era chiusa, non c'erano segni d'effrazione e il funzionario si trovava da solo quando è stato colto da malore. Anche la profonda ferita alla testa, secondo le indagini, sarebbe stata causata da un trauma dovuto alla caduta. Il caso, per le autorità venezuelane, era chiuso. Ma quando la salma di Mauro rientrò ...