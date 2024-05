De Luca chiama don Patriciello Pippo Baudo Il prete di Caivano | Mi ha pugnalato

(Di sabato 11 maggio 2024) In un acceso scambio tra istituzioni, Vincenzo De, governatore della Campania, ha paragonato Don Maurizio, provocando una forte reazione da parte del parroco di, noto per le sue battaglie contro la camorra nel Parco Verde, ha espresso il suo profondo disappunto sui social media, dichiarando: “Ora bulli e camorristi mi prenderanno in giro gridandomi alle spalle”. A difesa del parroco è intervenuta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha criticato duramente le parole di De, definendole un “segnale spaventoso”. In un post sui social, Meloni ha espresso solidarietà a, sottolineando che lo Stato è al suo fianco e riconosce il ...

