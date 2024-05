Roma - cade da stabile abbandonato mentre si scatta alcune foto | un 18enne finisce in ospedale

(Di sabato 11 maggio 2024) Un gruppo di amici, nella notte tra il 10 e l’11 maggio, è entrato nell’ex fabbrica di penicillina di via Tiburtina, a. Si tratta di uno, più volte occupato e sgomberato dalle autorità. L’idea dei tre ragazzi era quella di usare l’edificio come setgrafico per alcuni scatti. A un certo punto, però, una lastra ha ceduto: uno di loro, di 18 anni, è precipitato da un’altezza di circa 6 metri. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri,un’ambulanza trasportava il giovane in: ha riportato diverse fratture alle costole, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Secondo le prime ricostruzioni, l’obiettivo dei ragazzi era quello di salire sul tetto delloperrsi delle ...

