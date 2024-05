Caso Toti - nuovo filone di indagine | ecco i reati ipotizzati

(Di sabato 11 maggio 2024) L’inchiesta su Giovanniprosegue senza sosta. Possibile l’apertura di undiper quanto riguarda lo spostamento dei depositi chimici. Non si fermano gli approfondimenti su Giovannie gli inquirenti valutano la possibilità di aprire undi. Stando a quanto riferito dall’Ansa, nel mirino della Procura è finito il trasferimento dei depositi chimici delle società Superba e Carmagnani dal quartiere di Genova-Multedo all’aera portuale di Calata Sanità. Nuove accuse contestate a? – Notizie.com – © AnsaL’ipotesi al vaglio da parte degli inquirenti è che il via libera del Comitato tecnico regionale sia arrivato dopo le pressioni sui componenti. Iche potrebbero ...

L’elemento di continuità, nel passaggio in Regione Liguria dal caciccato di Claudio Burlando a quello di Giovanni Toti , si identifica in un personaggio che ama le penombre: l’ottantaquattrenne calabrese di Palmi (ma con accento genovese alla ...

Domenica In, tutti gli ospiti di domenica 12 maggio - Domenica In, tutti gli ospiti di domenica 12 maggio - Una puntata di Domenica in all'insegna della festa della mamma domani, domenica 12 maggio. Si aprirà con un’intervista a Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1° s ...

Giovanni Toti accusato anche di falso. L'avvocato: «Cozzani ha negato gli addebiti contestati» - Giovanni toti accusato anche di falso. L'avvocato: «Cozzani ha negato gli addebiti contestati» - «Il dottor Cozzani ha negato gli addebiti che gli vengono contestati ma non è entrato nel merito vista la mole di atti da studiare». Lo ha detto l'avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, legale dell'ex capo ...

Su Toti piomba l’accusa di falso. Intanto s’indaga anche sui depositi chimici - Su toti piomba l’accusa di falso. Intanto s’indaga anche sui depositi chimici - Nuova tegola su toti: i pm lo hanno accusato anche di falso per la vicenda rifiuti. E intanto si apre il nuovo filone dei depositi chimici ...