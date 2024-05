Tebas | La nuova Champions mi preoccupa - il rischio è che cannibalizzi i campionati nazionali

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2024) Tuttosport intervista Javier, presidente de LaLiga. Tra i temi affrontati la sostenibilità economica del calcio, il ruolo di Fifa e Uefa e la Superlega.: «In Italia ci sono società con debiti astronomici» Che succede al calcio europeo? «In Inghilterra si è giunti all’estremo con la creazione di un’agenzia di controllo, un po’ come sta accadendo in Italia. In Spagna c’era un problema di corruzione della Federazione che noi della Lega avevamo denunciato più di una volta. Adesso ha visto il commissariamento. In Italia ci sono società con debiti astronomici, non è ammissibile per un settore così importante». Qual è il problema? «Non è colpa dei manager. È un problema di funzionamento del sistema, di come è strutturato. La soluzione è un regolamento di FairPlay finanziario che funzioni e da applicare con rigore. Perché se c’è una società che ...