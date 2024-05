Giorgia Meloni contro Vincenzo De Luca | Ha deriso Don Patriciello - un segnale spaventoso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Ieri il presidente della Regione CampaniaDeha criticato Don Maurizioper la sua presenza al convegno sul premierato organizzato da Palazzo Chigi con la presenza di. Deha definito il prete «Pippo Baudo con la frangetta». Oggi la premier su Facebook gli replica: «Pippo Baudo dell’area nord di Napoli”. Così, deridendolo, il presidente della Regione Campania definisce Don Maurizio, un prete, un uomo che cerca di combattere la camorra e dare risposte alle famiglie perbene dove quelli come Denon sono riusciti a farlo, o non hanno voluto farlo. Padre Maurizio vive sotto scorta perché è diventato un obiettivo dei camorristi che non gradiscono la sua tenacia nell’allontanare i giovani dalla ...