Catania - si aggirano tra le auto in sosta con chiavi alterate e grimaldelli | denunciato 26enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 11 maggio 2024) Nel corso della serata di domenica gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Vittorio Emanuele II, per la presenza di due persone che erano state viste armeggiare vicino allein. Giunti in via Garibaldi, i poliziotti hanno effettuato il controllo di due persone, due catanesi pregiudicati di 19 e 26 anni, che sono stati anche sottoposti a perquisizione personale. Ilè stato trovato in possesso di una chiave inglese, un grimaldello ed un dispositivo OBD, strumento notoriamente utilizzato per bypassare le centraline elettroniche delle. Gli arnesi sono stati sottoposti a sequestro e il giovane, alla luce dei precedenti penali specifici, è stato, in stato di libertà, all’rità ...