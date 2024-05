Superbonus - Tajani frena sull' emendamento del Mef

(Di sabato 11 maggio 2024) AGI -"Adesso purtroppo ci sono grossi problemi per conti pubblici. E nessuno sottovaluta questo problema ma bisogna anche stare molto attenti a chi poi subisce le conseguenze di restringimenti. È per quello che io ho chiesto già nella finanziaria - e qualche risultato l'abbiamo tenuto a tutela soprattutto dei più deboli alcune regole migliorative -, così come voglio vederci chiaro nel nuovo testo che è stato presentato stanotte dal ministero dell'Economia e finanze. Bisogna presentare molta, molta molta attenzione". Lo ha affermato il segretario di Forza Italia Antonionel suo intervento a 'Condiminio in fiera'. "Ilin teoria sarebbe stato una cosa molto giusta, avrebbe dovuto rilanciare l'industria dell'edilizia, avrebbe dovuto migliorare le nostre case - ha osservato - ma poi purtroppo ci sono stati troppi imbroglioni e ci sono ...

