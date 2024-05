Pioli è un fondamentalista - altro che normalizzatore Non cambia mai il suo modo di giocare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 11 maggio 2024) IlStefanoè un uomo che si esprime inbonario, pacato, sereno. Ed è spesso sorridente, anche quando i giornalisti lo incalzano con domande velenose. Per questo ha un’etichetta appiccicata addosso: quella del, ovvero dell’allenatore che arriva in una squadra e in qualchela tranquillizza, la rimette in ordine. Ecco, questa è una suggestione che non rispecchia per niente la realtà del campo e della tattica: Stefanoè infatti un tecnico radicale, ha un’idea di gioco chiara e immediatamente riconoscibile. E che, soprattutto, non ha nulla a che fare con la normalizzazione: in ogni sua avventura, l’attuale allenatore del Milan ha sempre predicato e praticato un calcio di velocità esasperata, di grande dispendio fisico, di pressing intenso, ...