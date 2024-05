Milano - poliziotto spara a un egiziano che lanciava pietre contro gli agenti | video

(Di sabato 11 maggio 2024) Un agente di polizia è stato iscritto nel registro degli indagati per lesioni dolose aggravate dopo averto alla spalla di un uomodi 27 anni, richiedente asilo, che stava lanciandoi poliziotti presso la stazione Centrale di. L'uomo, identificato come Mohamad El Shaad Ali Harga, era stato precedentemente coinvolto in un episodio di rapina a un passante, per il quale è stato denunciato a piede libero. Nonostante fosse stato colpito da un dardo del taser, l'non si era fermato. Attualmente, è ricoverato in ospedale e indagato in stato di libertà per violenza, minacce a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio.

