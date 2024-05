Costretta a fare ' sta cosa Angelina Mango a pezzi - tam tam impazzito dall' Eurovision | Video

Eurovision Song Contest 2024 : tutti a tifare Angelina Mango con ‘La Noia’ Articolo pubblicato martedì 07 Maggio 2024, 21:03 Manca pochissimo per l’Eurovision Song Contest 2024. Ben 37 i Paesi concorreranno per aggiudicarsi il microfono di cristallo del 2024 e per l’Italia gareggerà Angelina Mango con ‘La Noia’. In ...

Eurovision Song Contest al via stasera in tv - con tutta Italia a tifare per Angelina Mango (che è già in finale!) Eurovision Song Contest, si parte! Ecco allora una mini guida all’evento televisivo non sportivo più visto al mondo. Quest’anno si tiene alla Malmo Arena, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. In rappresentanza di 37 nazioni, ci saranno ventisette ...