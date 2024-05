Manovre nucleari russe in vista di una nuova offensiva? L’analisi di Secci

(Di sabato 11 maggio 2024) Lunedì mattina l’agenzia di stampa russa Tass ha riportato l’annuncio di Sergej Shoigu, ministro russo della Difesa, di imminenti esercitazioni delle forze dotate di armitattiche. Lesembrerebbero interessare il Distretto militare meridionale (confinante con l’Ucraina sud-orientale), con il coinvolgimento di assetti missilistici, aerei e navali. Shoigu avrebbe riferito che le esercitazioni sono la risposta alle dichiarazioni provocatorie di alcuni politici occidentali, senza però indicare, di preciso, quali. Ha rimosso ogni dubbio Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, che ha chiarito che le affermazioni contestate da Mosca sarebbero quelle di Emmanuel Macron, presidente francese, e David Cameron, ministro degli Esteri britannico: il primo ha ribadito di non poter escludere l’invio di soldati francesi in Ucraina; il secondo ha ...

