(Di sabato 11 maggio 2024) Nessuna opera distopica in Israele si era spinta tanto in là da immaginare il massacro del 7. Che cosa succede a uno scrittore qua... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Scrivere un romanzo dopo il 7 ottobre, facendo spazio alla ferita - scrivere un romanzo dopo il 7 ottobre, facendo spazio alla ferita - Il massacro di Hamas ha cambiato anche il modo in cui la vita del popolo Israeliano viene raccontata: oggi tutto ciò che non viene scritto per testimoniare l'orrore di quel sabato sembra non avere più ...