Toti - la politica e la giustizia in Italia | il re è di nuovo nudo

(Di sabato 11 maggio 2024) Lascio volentieri ai giudici genovesi – la procura della Repubblica, il gip Faggioni e il tribunale penale qualora l’inchiesta su& C sfociasse nel processo – il compito invero delicatissimo di sbrogliare la matassa giudiziaria aperta dall’arresto del presidente della Regione Liguria e dai suoi sodali. Mi sforzo di non ascoltare la consueta babele pelosa di commenti a vanvera; i politici terrorizzati dal lavoro di legalità della magistratura, che si baloccano con “laad orologeria” e omettono di domandarsi come e perché il Sistema non riesca ad emendarsi dai vizi che hanno segnato la vita della presunta democraziana, traghettando il metodo Tangentopoli dalla Prima alla Seconda fino alla Terza Repubblica in gestazione e già avvelenata da morbi antichi. Sorvolo per carità di patria sul florilegio di scempiaggini ...

Toti ai domiciliari, Fitto: "Sbagliato dare giudizi in anticipo"

Il padre di Ilaria Salis a Genova: “Toti In tv voleva convincermi che la delinquente era mia figlia” - Il padre di Ilaria Salis a Genova: “toti In tv voleva convincermi che la delinquente era mia figlia” - Genova – "Recentemente sono stato in trasmissione da Floris e di fronte a me c'erano il condirettore di Libero Senaldi, un deputato di FdI e il presidente toti. E volevano convincermi che la ...