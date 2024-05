Serie A - Milan-Cagliari | probabili formazion - orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024)o, 11 maggio 2024 – A una settimana dal pareggio interno contro il Genoa, con tanto di sciopero del tifo e abbandono degli spalti a 10’ minuti dalla fine da parte della Curva Sud, il– che non vince dal 6 aprile scorso – tornerà questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) sul prato amico di San Siro per blindare il secondo posto contro unnel pieno della lotta salvezza: “Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico rossonero Stefano Pioli –. Arriviamo da un periodo senza successi molto lungo. Il secondo posto è un obiettivo importante e non siamo ancora riusciti a conquistarlo. Siamo dei professionisti e dobbiamo farlo per orgoglio e forma di rispetto nei confronti del club e dei tifosi. La squadra sta bene anche se è stata una stagione lunga, impegnativa e ...