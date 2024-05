Borgo a Mozzano - incidente stradale | auto si ribalta sulla Lauretana Due feriti

(Di sabato 11 maggio 2024)ieri sera, 10 maggio 2024, a. Uncon a bordo due ragazzi di 20 anni si èta, per cause ancora in corso di accertamento,via Lodovica L'articolo proviene da Firenze Post.

Se non desiderate altro che una totale immersione nella primavera, con la bellezza dei suoi colori e la inebriante forza dei suoi profumi, allora il paese di Borgo a Mozzano è quello che fa per voi in questo fine settimana. Il Borgo vi aspetta ...

Borgo a Mozzano (Lucca), 11 maggio 2024 – Due giovani sono rimasti feriti nel ribalta mento dell’ auto sulla quale viaggiavano sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano , in provincia di Lucca. I due feriti sono stati portati all’ospedale di Lucca: uno in ...

