Basta con la militarizzazione di scuole e Università A Roma l’appello di docenti e accademici | Educare alla pace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Dalle convenzioni denunciate tra lee la fondazione Leonardo Med- Or, passando per l’affidamento dei corsi di educazione civica alle forze militari epresenza costante delle stesse forze armate nel mondo scolastico, fino“costruzione di un immaginario di guerra” etrappola del ‘duplice uso‘ nel mondo della ricerca. Mentre proseguono in tanti Atenei della penisola la manifestazioni di solidarietà al popolo palestinese, in un clima di repressione e criminalizzazione delle proteste, con gli studenti che da settimane rivendicano la cessazione degli accordi di collaborazione scientifica tra leitaliane e quelle israeliane, allo Spin Time Labs didiverse decine di, giornalisti esi sono ritrovati ...