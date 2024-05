Lo scontro Mentana-Gruber apre nuovi scenari televisivi?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo lotra Lillie Enricosi parla di un nuovoo televisivo:verso il canale Nove? La risposta Alessandro Araimo di Warner Bros Discovery Lotra Enricoe Lilliha acceso i riflettori su un possibile cambiamento nelloo televisivo. Si parla, in particolare, di un cambio rete da parte diverso il canale Nove. Ma è realmente così? A dare una risposta sulle voci che stanno circolando in merito alla questione è stato l’amministratore delegato del gruppo Warner Bros Discovery, Alessandro Araimo, attraverso le pagine di Italia Oggi. “Enrico? Non l’ho mai incontrato. Non ha alcun senso un canale all news in Italia. CNN sta ...