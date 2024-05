Controlli nel tarantino | dodici datori di lavoro denunciati - sanzioni per oltre 150mila euro Carabinieri

(Di sabato 11 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nel corso delle giornate prossime alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, idel Nucleo Ispettorato deldi Taranto, anche con il supporto dei Militari del Comando Provincialedi Taranto, effettuavano diversinei comuni di Taranto, Manduria, Martina Franca e Castellaneta, sia in ambito di vigilanze straordinarie che nel corso di normale attività d’istituto, nei settori di autolavaggi, negozi di parrucchieri, edilizia e ristorazione, nelle cui circostanze numerose risultavano le irregolarità presenti nelle aziende ispezionate. Infatti, all’esito delle verifiche eseguite, venivano controllate 11 imprese risultate tutte irregolari, per un totale di 40 lavoratori controllati, di cui 7 risultavano essere occupati ...

