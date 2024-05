L’aurora boreale illumina i cieli d’Italia | le spettacolari immagini

(Di sabato 11 maggio 2024) Tutti con la testa all’insù. Uno spettacolo insolito e magico ha colorato ie non solo nella serata di ieri. Una forte tempesta solare ha generato spettacoli aurore boreali nella notte tra venerdì e sabato, e il fenomeno potrebbe ripetersi questa sera. Si tratta della prima tempesta geomagnetica “estrema” (di livello 5 su una scala di 5) dal 2003, secondo il Centro di previsione meteorologica statunitense della Noaa-National Oceanic and Atmospheric Administration. Così sui social hanno iniziato a fioccare ledi queste straordinarie aurore, con il cielo che si è colorato di rosso e mille sfumature, soprattutto al Centro-Nord. Un fenomeno atteso a causa della forte tempesta geomagnetica che sta colpendo la Terra, e ha reso possibile il fenomeno a varie latitudini in diverse parti d’Europa. La doppia azione di alta ...

