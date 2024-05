(Di sabato 11 maggio 2024)si èsu, come questo3 improvvisamente rotto e ora incuneato malmostoso sul ponticello che collega Trastevere a Testaccio e Aventino, supplice ai piedi di Sant’Anselmo. Attorno, muraglioni storicamente apprezzabili sono stati sommersi da scritte in spray policromo nutrito di rabbia trans e jihadismo queer. Il Tevere, sonnacchioso e brodoso, mota densa, marroncina, se ne scorre lontano, inquieto là sotto. Il traffico impazzisce, si irradia come esplosione nucleare lungo via Marmorata. Ilsfasciato ha occupato l’intera carreggiata. Carosello sonoro di clacson impazziti: taxi, Ncc, pendolari che vorrebbero tornare a casa, pullman e bus, tanti, immensi, che devono fare manovra e svoltare sul ponticello, non potendosi permettere di passare per Porta ...

Tangenti in Liguria, l’ira di Matteo Salvini: “I magistrati paghino per i loro errori” - Tangenti in Liguria, l’ira di Matteo Salvini: “I magistrati paghino per i loro errori” - La Spezia - Lo accoglie Edoardo Rixi, fedelissimo viceministro ai Trasporti e leader ligure della Lega. Matteo Salvini arriva poco dopo le 18 sul lungomare della Spezia. Il chioschetto che lo attende ...

Cambia la viabilità a Terracina per i lavori del ponte ciclopedonale: bloccate alcune strade - Cambia la viabilità a Terracina per i lavori del ponte ciclopedonale: bloccate alcune strade - Via ai lavori a Terracina per la realizzazione del ponte ciclopedonale di Borgo Pio che collegherà il parcheggio Sirio all’area “Deserto”. Da domani cambierà infatti la viabilità in via Lungolinea Pio ...

Cristo si è fermato su ponte Sublicio. Storia surreale di un tram - Cristo si è fermato su ponte Sublicio. Storia surreale di un tram - Cristo si è fermato su ponte Sublicio, come questo tram 3 improvvisamente rotto e ora incuneato malmostoso sul ponticello che collega Trastevere a Testaccio e Aventino, supplice ai piedi di ...