Perché il voto Onu sulla Palestina è solo una mossa simbolica

(Di sabato 11 maggio 2024) Ieri l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York, ha approvato una risoluzione che riconosce lacome qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. La reazione di Israele Secondo Israel Katz, ministro degli Esteri israeliano, “la decisione è un premio ai terroristi di Hamas” che hanno compiuto l’attacco nel Sud di Israele il 7 ottobre scorso portando all’escalation in corso. Gilad Erdan, ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, ha fatto a pezzi con un tritacarte una copia della Carta delle Nazioni Unite per protestare contro il. Il plauso di Hamas Hamas, invece, palude aldel Palazzo di Vetro: “Consideriamo questa risoluzione un riconoscimento della necessità che il nostro popolo palestinese ottenga i propri diritti legittimi e un’affermazione della cooperazione internazionale, ...