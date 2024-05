Domenica In - le anticipazioni del 12 maggio | gli ospiti di Mara Venier

(Di sabato 11 maggio 2024) Nuovo appuntamento conIn di: ledel programma di Rai1 Tanti glie le sorprese in studio nel giorno della Festa della Mamma. La puntata si aprirà con un’intervista a Piera, la mamma di Denise Pipitone, scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, la quale racconterà la vicenda apparsa sulle cronache di questi giorni circa il ritrovamento in casa di alcune microspie. Daniela Di, interverrà per ricordare suo figlio Giovambattista Cutulo, detto GiòGiò, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto 2023 a soli 24 anni. Il racconto sulle mamme proseguirà con un talk che avrà protagoniste: Paola Perego, Rosanna Lambertucci, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Carmen Russo e Carolina Benvenga, quest’ultima amatissima ...

Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di Terra Amara . Ecco quello che accadrà , settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio. ...

Beautiful Anticipazioni: Deacon sedotto e abbandonato ma Sheila l'ha davvero dimenticato - Sheila e Bill sono la nuova coppia di Beautiful. Nelle puntate della Soap in onda su Canale5, la Carter sembra aver dimenticato Deacon, colui che per mesi l'ha nascosta a casa sua. Ma sarà davvero cos ...

Amici, perché non va in onda oggi Salta la semifinale, ecco quando verrà recuperata e cosa verrà trasmesso al suo posto. Le anticipazioni - Continuano i cambi di programmazione in casa Mediaset. A saltare, questa volta, sarà la semifinale di Amici, inizialmente in programma per sabato 11 maggio. Tra i motivi, la concomitanza ...

Nel salotto di Silvia Toffanin anche Tommaso Stanzani, Al Bano con Jasmine Carrisi ed Ermal Meta - Gli ospiti di Verissimo del weekend: sabato 4 e domenica 5 maggio 2024: Anbeta, la cantante Martina, Rosita Celentano e Ermal Meta.