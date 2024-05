La vita che alza il suo grido tra pittura e poesia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 11 maggio 2024) Due personalità del Novecento, come l’artista Lucian Freud e lo scrittore Dylan Thomas, sono più che mai attuali, per la loro riflessione sulla fragilità dell’esistenza, sull’incombere della fine, della lotta quotidiana per affermare la nostra umanità contro il nulla. Così i grandiosi quadri dell’uno si possono specchiare negli splendidi versi dell’altro. L’umanità di Lucian Freud è dalla parte della morte. Il tempo ferisce, la carne fermenta e si decompone, il sesso mortifica. Eppure nessun pittore più di Freud intende lacome resistenza. Se pensiamo a Francis Bacon o Mark Rothko ne avvertiamo il cupio dissolvi, come una avvenuta rinuncia a combattere: l’annientamento di cui si farà interprete Michel Houellebecq. Le loro immagini sono in diverso modo inghiottite dal nulla: un vortice, un appiattimento, il buio. In Freud c’è lo scontro: negli autoritratti, nei ...