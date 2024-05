LIVE Lotta - Preolimpico 2024 in DIRETTA | Aurora Russo in finale per il bronzo! Honis agli ottav - attesa per Chamizo e Conyedo

(Di sabato 11 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34: Tocca ora a Emanuela Liuzzi contro la panamense Moran Sanchez. Chi vince affronterà per illa nigeriana Genesis 11.33: La bulgara Selishka supera la vienamita Nguyen e si qualifica per laper ildella categoria -50 kg dove affronterà la azera Stadnik 11.26: La svedese Lindborg batte la francese Douarre e si qualifica per laper ildella categoria -62 kg dove affronterà la venezuelana Montero. Nell’altradi fronte la cinese Long e la russa Ivanova 11.23: L’armeno Alikhanyan raggiunge i sedicesimi della categoria -74 kg, il greco Kurugliev si qualifica per glii didella categoria -86 kg 11.17: Nella categoria -68 kg le ...

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Playoff 2 Turno e Playout Andata: Palinsesto e Telecronisti - Serie C NOW 2023/24 - diretta Sky Playoff 2 Turno e Playout Andata: Palinsesto e Telecronisti - 28 squadre, un posto per la Serie B: ogni gol conta, chi la spunterà Non perderti neanche un’azione dei playoff di Serie C NOW in streaming su NOW Sabato 11 maggio 2024, l'attesissimo torneo dei play ...

MotoGP Le Mans, qualifiche Gp Francia diretta live: Bastianini in Q2, Marquez eliminato da Oliveira! - MotoGP Le Mans, qualifiche Gp Francia diretta live: Bastianini in Q2, Marquez eliminato da Oliveira! - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Francia, prova valevole per il mondiale MotoGP 2024 che si corre sul tracciato di Le Mans. Tutti a caccia della pole ...

Perugia – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale - Perugia – Rimini: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Perugia - Rimini di Sabato 11 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il secondo turno dei playoff di Serie C ...