Rapporto Usa sulle armi a Israele | Potrebbero averle usate violando il diritto internazionale Tel Aviv ordina nuove evacuazioni a Rafah

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Mentre sull’invio diamericane asi sta consumando una crisi senza precedenti nei rapporti tra Washington e Tel, la Cnn ha rivelato i contenti di un report consegnato nelle scorse ore dal Dipartimento di Stato a Capitol Hill. Nel documento l’amministrazione Biden afferma che è “ragionevole ritenere” che lefornite dagli Stati Uniti siano state utilizzate dalle forze israeliane a Gaza in modi “incoerenti” con ilumanitario“o con le migliori pratiche stabilite per mitigare i danni ai civili”. E la notizia è stata diffusa proprio poco prima che l’esercito israeliano chiedessenella città di. Il documento – Un, sottolinea il canale all news ...