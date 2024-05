Olbia - due studenti chiedono di finire l’anno in anticipo per lavorare Il preside dà l’ok | Grazie ragazzi per l’insegnamento

(Di sabato 11 maggio 2024) Hanno meno di 18 anni e stanno concludendo il quarto anno scolastico all’istituto Ipia-Amsicora di, in Sardegna. Si chiamano Niccolò Loi e Alessio Bertolami e hanno un desiderio: iniziare aper la stagione estiva già da metà maggio, così da racimolare un po’ di soldi in più. I duesi fanno coraggio e bussano alla porta di Gianluca Corda,della scuola. «State scherzando?», è la prima risposta che iricevono dal dirigente scolastico. Poi, Corda decide di approfondire la questione: passa al vaglio i registri scolastici e vede che glihanno concluso tutto le verifiche delcon ottimi risultati. Inoltre, nei mesi, hanno accumulato pochissimi giorni di assenza. Dopo aver consultato i docenti, cambia idea e accorda loro ...

Due alunni chiedono al dirigente di finire l’anno scolastico prima per lavorare, lui rifiuta e poi cambia idea: “Hanno voti alti” - Due alunni chiedono al dirigente di finire l’anno scolastico prima per lavorare, lui rifiuta e poi cambia idea: “Hanno voti alti” - Un post su Facebook scritto da un dirigente scolastico è andato virale. Quest’ultimo ha raccontato una cosa che gli è successa: ha dato il permesso a due studenti di finire l’anno scolastico in antici ...

Olbia, permesso speciale del preside: «Stop alle lezioni, potete già lavorare» - olbia, permesso speciale del preside: «Stop alle lezioni, potete già lavorare» - olbia La richiesta è di quelle che ti spiazzano. Infatti la prima risposta del preside non poteva che essere questa: «State scherzando». Due studenti di neanche 18 anni si sono fatti coraggio e si so ...

Olbia, nessun maltrattamento ma botte reciproche: assolto - olbia, nessun maltrattamento ma botte reciproche: assolto - olbia Tutte le accuse sono cadute nel corso del processo da cui è emerso che lei non era vittima dei maltrattamenti di lui, e che, in realtà, insulti, minacce e percosse erano reciproche. Una storia t ...