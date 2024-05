Dalle maglie della serie A ai biglietti gratis Le iniziative per la Festa della Mamma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) È lala più grande occasione commerciale di regali dopo il Natale, e tradizionalmente nelle scuole italiane per quel giorno i maestri e soprattutto le maestre fanno fare disegni e anche oggettini artigianali che la maggior parte delle mamme conserverà per tutta la vita. D’altra parte, lafu istituita in Italia su iniziativa di un senatore che era anche sindaco di Bordighera, e che guardava alle possibili ricadute economiche in vendite di mazzi di fiori per i suoi elettori. Si acquisano dunque piante in quantità, e per esempio le azalee servono tradizionalmene a raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. Ma anche cuori di biscotto per lavengono venduti per la ricerca sulle malattie rare. ...