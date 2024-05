Milano - seconda giornata del Festival Universitario DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 11 maggio 2024) Arriva ladel2024 di University Network. A partire dalle 11 di sabato 11 maggio al Talent Garden disi susseguiranno una serie di incontri, workshop e attività dedicate agli studenti e alle studentesse universitarie. Grande spazio anche alla salute mentale dei giovani, tema che sta diventando sempre più importante soprattutto in ambito, ma non solo. Poi interventi mirati alle skills più pratiche per l’inserimento nel mondo del lavoro, per cui sono stati inseriti veri e propri workshop su come creare un CV ad hoc, o come gestire il denaro e capire le conseguenze delle scelte economiche. A concludere queste due giornate ricche di conoscenze e laboratori, ci sarà un Dj set a partire dalle ore 21.