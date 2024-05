I privati si sono comprati i partiti Fra conti in rosso e propaganda - così va a pezzi la democrazia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 11 maggio 2024) Alla fine i nodi vengono al pettine. Quando la martellantedel Movimento 5Stelle aveva portato alla cancellazione del finanziamento pubblico per ipolitici, in pochi avevano osato protestare. I politici erano cattivi e inon dovevano avere soldi, questo era il messaggio. Qualcuno aveva provato a far notare che, sia pure in forme differenti, il finanziamento aiesiste in tutti i Paesi d’Europa come salvaguardia dell’indipendenza della politica dal mondo degli affari. Ormai era partita lae chi si opponeva veniva sottoposto alla gogna mediatica. Ma come insegnava Manzoni nei Promessi Sposi, quando una folla di persone ragiona di pancia, alla fine non ragiona. E la prima cosa su cui si sarebbe dovuto ragionare era la tenuta di una...