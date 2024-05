Torna in Italia per far visita alla tomba dei genitori | arrestato latitante da 20 anni

(Di sabato 11 maggio 2024) A Forte dei Marmi la polizia haun 82enne in fuga dall'da 20. L'uomo, che aveva alle spalle una lunga lista di reati commessi a partire dal 1965 e una condanna a 9di carcere, si era trasferito in Francia. A tradire ilsarebbe stata la nostalgia per la sua terra d'origine e il desiderio di faralle tombe dei. Gli agenti lo hannomentre si stava recando al cimitero.

