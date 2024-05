Si arrampica sull’ex fabbrica di Penicillina per fare un video social e precipita | 18enne ferito

(Di sabato 11 maggio 2024) È successo questa notte nell'edificio abbandonato su via Tiburtina. Il ragazzo era in compagnia di due amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Atalanta, i 750 tifosi del Marsiglia sugli autobus tra cori e salti. E c'è chi si arrampica sopra - Atalanta, i 750 tifosi del Marsiglia sugli autobus tra cori e salti. E c'è chi si arrampica sopra - Qualcuno addirittura apre la botola sul tetto e si arrampica sopra il pullman mettendo a rischio la sicurezza. A sorvegliarli addetti Atb, polizia francese e italiana schierata oltre a steward da ...

Ospedaletti: si arrampica sulla grondaia per entrare in casa e cade. Cinquantenne grave - Ospedaletti: si arrampica sulla grondaia per entrare in casa e cade. Cinquantenne grave - A soccorrerlo è stato il personale del 118, giunto sul posto insieme a un equipaggio della Croce Rossa e ai carabinieri. sulla dinamica di quanto successo non ci sono dubbi: una vicina di casa ha ...