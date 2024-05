Atalanta Marsiglia - i compagni di squadra COMMENTANO il goal di Ruggeri | FOLLIA! Rete straordinaria – VIDEO

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta e Bologna : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE A Bergamo, Atalanta e Bologna si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI ...

Ruggeri: “Stiamo sognando a occhi aperti” - ruggeri: “Stiamo sognando a occhi aperti” - Se c’è un giocatore che in questa stagione è cresciuto in maniere esponenziale, quello è Matteo ruggeri. L’esterno è ormai una certezza dell’undici base di mister Gasperini e contro l’ Olympique ...

Europa League, l'Atalanta batte il Marsiglia e va in finale, alla Roma non riesce l'impresa, 2-2 con il Leverkusen. - Europa League, l'Atalanta batte il Marsiglia e va in finale, alla Roma non riesce l'impresa, 2-2 con il Leverkusen. - Nel quarto d'ora finale i nerazzurri hanno sfiorato a più riprese il gol, ma il raddoppio è arrivato soltanto al 7' quando ruggeri ha aperto il compasso piazzando sotto l'incrocio il pallone del 2-0.

Nella notte più importante brilla Ruggeri: un figlio di Bergamo cresciuto con l’Atalanta - Nella notte più importante brilla ruggeri: un figlio di Bergamo cresciuto con l’Atalanta - Nella partita più importante della storia della Dea, uno dei grandi protagonisti è chi il nerazzurro ce l'ha cucito sulla pelle dai tempi del settore giovanile: il suo gol capolavoro ha spianato la st ...