(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Entrano di notteper farsi video eda mostrare suma, quando i tre ragazzi sono sul tetto, la copertura cede e uno di loroper 6riportando fratture multiple. É accaduto poco dopo mezzanotte nell’exPenicillina in via Tiburtina 1064,periferia di Roma, uno stabile dismesso da decenni e più volte sgomberato dai disperati che vi trovano rifugio, un luogo scelto ieri notte da tre adolescenti appena maggiorenni perdei post dell’effetto da mettere sui social. Un’incursione costata caro a uno di loro, unche hato di morire precipitando dal ...

I servizi segreti europei avvertono che Mosca sta prepara ndo pesanti sabotaggi , attentati e incendi dolosi in Europa . Lo riferisce il Financial Times. Le autorità di intelligence sospettano che la Russia stia pianificando attentati, incendi dolosi ...

Si arrampica sull’ex fabbrica di Penicillina per fare un video social e precipita: 18enne ferito - Si arrampica sull’ex fabbrica di Penicillina per fare un video social e precipita: 18enne ferito - È successo questa notte nell’edificio abbandonato su via Tiburtina. Il ragazzo era in compagnia di due amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Nella fabbrica abbandonata per fare i selfie da postare su TikTok e Instagram: 18enne cade da 6 metri e rischia la vita - nella fabbrica abbandonata per fare i selfie da postare su TikTok e Instagram: 18enne cade da 6 metri e rischia la vita - Tre ragazzi sono saliti nella notte sul tetto dell’ex Penicillina di via Tiburtina ma la copertura ha ceduto e uno di loro è precipitato riportando fratture multiple ...

Due incidenti stradali mortali nella notte, muore sul colpo un ragazzo di 21 anni e una giovane mamma - Due incidenti stradali mortali nella notte, muore sul colpo un ragazzo di 21 anni e una giovane mamma - Due incidenti stradali mortali hanno scosso le comunità di Arezzo e Bolzano, con vittime che includono un giovane e una madre. Incidente mortale a Ruscello: quattro giovani coinvolti, un morto La nott ...