101 milioni vinti al SuperEnalotto - chi sarebbe il vincitore

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella serata di ieri, venerdì 10 maggio 2024, qualcuno ha centrato il 6 delcon una scheda da 2 euro acquistata in una tabaccheria di Napoli. Il fortunatosi è portato a casa un montepremi da 101.511.953,21 euro. La vincita di ieri a Napoli è la prima centrata nel 2024 indovinando tutti e sei numeri vincenti, quelli che danno diritto a tutto il montepremi. Chi è il fortunato? (Continua dopo le foto) 100a Napoli Il fortunatissimo giocatore ha acquistato il suo biglietto che gli ha cambiato la vita nella ricevitoria "Bella 'Mbriana" in via Toledo, nel cuore del capoluogo campano, poche decine di metri dopo ...