Liberoquotidiano.it - Rogo all'ortomercato, ora è caccia all'uomo: scoperta-choc, chi è il piromane ripreso dalle telecamere

Le fiamme alte, altissime. Una colonna di fumo che si scaglia verso il cielo ancora buio. E sotto le squadre dei Vigili del fuoco con la tuta ignifuga, le sirene, i furgoncini con l'autopompa. Brucia l'di Milano: sembra uno scheletro avvolto da un, a vederlo da lontano è una macchia arancione nel blu scuro di una notte (quella di ieri, giovedì 20) di marzo. Si sveglia così, il Municipio 4: con trambusto, con l'odore acre, con le camionette che fanno avanti e indietro da via Lombroso. E con altre pattuglie che arrivano sul posto: quelle del Nia, il Nucleo investigativo antincendio, quelle delle autorità giudiziarie e dei carabinieri. Perché non è un caso, non è sfortuna, non è un cortocircuito: è (più probabilmente) l'opera di un, forse di origini egiziane, che viene puredi sorveglianza col cerino in mano dopo aver scaricato alcuni bancali da un carrello elevatore e averli cosparsi di benzina (odi un altro liquido infiammabile).