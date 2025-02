Mister Movie | Sanremo 2025 la Top 5 della terza serata premia Coma Cose Brunori Sas Irama Olly e Francesco Gabbani

Leggi su Mistermovie.it

Credit: Rai \ RayplayLa 75ª edizione del Festival diprosegue con grande successo, e la, andata in scena giovedì 13 febbraio, ha visto esibirsi 14 dei 29 artisti in gara, ovvero quelli che non avevano ancora calcato il palco nellaprecedente. Come nelle prime due serate, il sistema di votazione ha coinvolto il pubblico da casa tramite il televoto, che ha pesato per il 50% sul risultato finale, e la giuria delle radio, responsabile dell'altro 50%.la Top 5Al termine delle esibizioni, Carlo Conti, affiancato dalle co-conduttrici Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, ha annunciato la classifica parziale, rivelando i cinque artisti più apprezzati dal pubblico e dalla giuria. Sebbene l’ordine esatto non sia stato reso noto, i nomi che figurano nella top 5sono:con CuoriciniSas con L'albero delle nocicon Lentamentecon Balorda nostalgiacon Viva la vitaL'attesa per la quartaCon la classifica che continua a prendere formadopo, cresce l'attesa per la quartadel Festival, che vedrà tutti gli artisti esibirsi nuovamente in duetti e cover, un appuntamento sempre molto atteso dal pubblico e dalla critica.