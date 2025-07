Maurizio Federico, responsabile del Centro nazionale per la Salute globale dell'Istituto Superiore di SanitĂ in esclusiva per il Giornale d'Italia dopo l'assoluzione di Pietro Merli e Rita Maria Pinto, i due medici che curarono Lisa: "Traditi da quello stesso Stato che serviamo, sentenza scandalosa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Maurizio Federico (ISS) al GdI: "L'assoluzione dei medici sul caso della morte di Lisa è un punto di non ritorno, pronti a spingerci fino alla Corte Ue"