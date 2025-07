Milano, 17 luglio 2025 – Due anime – quella italiana e quella brasiliana -, una creatività strabordante e un’inquietudine che lo porta ad affermare di essere “una formica in evoluzione, una farfalla che cambia”. Ethan Lara è l’esempio di come un artista possa essere sempre in movimento eppure anche costantemente fedele a se stesso. E il nuovo singolo ‘Desgracado’ ne è un esempio evidente. Ethan, la tua è una musica che non strizza particolarmente l’occhio al mainstream italiano. Come mai questa scelta? "Non mi sento così tanto distante dal mondo mainstream internazionale, in Italia invece facciamo più fatica a far arrivare al pubblico certi generi, certe sonorità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ethan, una ‘Metamorfosi’ fra Italia e Brasile