Roma Pisilli | Stiamo correndo Un onore poter continuare a vestire questa maglia

Niccolò Pisilli è stato ospite del podcast ufficiale della Roma. Il centrocampista ha toccato diversi temi durante l’intervista, tra cui l’impatto di Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “ Primo ritiro con i grandi? Ho messo un po’ di esperienza nel mio bagaglio quindi si, è il primo ritiro dopo un anno giocato tra i grandi. Anche l’anno scorso ho partecipato insieme alla squadra ed è stato un ritiro a tutti gli effetti “. Pisilli ha poi proseguito: “ La Roma va meritata ogni anno, però sicuramente magari quest’anno parto con una base migliore rispetto all’anno scorso, perchĂ© come dicevi tu l’anno scorso ero un ragazzo che veniva dalla primavera da valutare in ritiro, quest’anno magari giĂ il mister mi può conoscere un po’ di piĂą “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Pisilli: “Stiamo correndo. Un onore poter continuare a vestire questa maglia”

In questa notizia si parla di: roma - pisilli - stiamo - correndo

Atalanta-Roma, probabili formazioni: Pisilli scalda i motori, Ranieri col doppio attaccante - Nuova giornata fondamentale per la Roma, che affronterà l’Atalanta nel 36° turno di Serie A, con l’obiettivo di provare a conquistare altri tre punti per alimentare la corsa Champions League.

Atalanta-Roma, probabili formazioni: Pisilli in vantaggio su Paredes - 90 minuti che possono lanciare un segnale per la corsa alla Champions League. Questo è il riassunto del match tra Atalanta e Roma, che scenderanno in campo stasera, alle ore 20.

Roma-Fiorentina, Ranieri gongola: “Partita perfetta”. Pisilli racconta l’emozione di Bove - Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo l’ennesima vittoria per 1-0 contro la squadra di Palladino La Roma strappa un’altra vittoria, l’ennesima, l’ottava nelle ultime dodici partite.

Paredes coronerá il suo sogno di tornare al Boca, la Roma potrà concentrarsi su profili più idonei al gioco di Gasperini. Anche questa cessione, così come quella di Abraham, lascia pochi spazi ai rimpianti. L'avventura di Leo in giallorosso era destinata a termi Vai su Facebook

Pisilli: La Roma va meritata ogni anno. Con Gasp magari ora è un po' faticoso, ma tornerà tutto dopo; VIDEO - Pisilli: Dobbiamo abituarci alle richieste di Gasperini. Il rinnovo è un onore; Pisilli: “Con Gasperini è tutto nuovo. Stiamo lavorando per farci trovare pronti”.

Pisilli: “Con Gasperini è tutto nuovo. Stiamo lavorando per farci trovare pronti” - Le parole del centrocampista giallorosso: "Non mi aspettavo di restare alla Roma l'anno scorso. msn.com scrive

Roma, ufficiale il rinnovo di Pisilli fino al 2029: il comunicato ... - Ma voglio anche dire che se un giocatore non vuole restare non lo vieteremo a nessuno. Da gianlucadimarzio.com