Barack e Michelle Obama scherzano a proposito del loro divorzio lei | Non ho mai avuto intenzione di lasciarlo

Il divorzio non è più un tabù, o forse non lo è mai stato. In un episodio del podcast di Michelle Obama, l'ex first lady americana e il marito hanno discusso del tema, negando, per la gioia di fan e ammiratori della coppia, di aver mai valutato la possibilità di separarsi. Secondo raccontato da Barack Obama, per lui la situazione è stata piuttosto delicata. «Mi ha riportato indietro – ha detto ai microfoni del programma – per un po' è stata una situazione delicata». Dal canto suo, lei ha detto di non aver mai pensato di lasciarlo. "Don't make me cry now." Barack and Michelle Obama address divorce rumors for the first time.