Scende alla fermata del treno e viene aggredito | ferito vicino al collo con un coccio di bottiglia

Una terribile disavventura è capitata un ravennate di 29 anni che, sceso dal treno a Cesena, è stato brutalmente aggredito e ferito con un coccio di bottiglia. Tutto sarebbe avvenuto dopo le 22 di martedì sera quando il giovane, a bordo di un Frecciarossa, non sarebbe riuscito a scendere alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notte da incubo: scende dal treno, aggredito a bottigliate. “Più in basso e moriva” - Ravenna, 17 luglio 2025 – Doveva essere un normale rientro a casa, dopo una giornata di lavoro. E invece si è trasformato in un incubo, con un taglio al collo, 15 punti di sutura e la consapevolezza di essere scampato per un soffio a qualcosa di molto peggio.

