Non ce l’ha fatta Difende il figlio in una rissa poi la tragedia | aveva 39 anni

Urla, caos e poi il silenzio surreale. È quanto accaduto la notte scorsa all’esterno della storica discoteca Area City di Mestre, dove una lite tra due ragazzi è degenerata in un omicidio. A perdere la vita è stato Vladimir Radu, un 39enne moldavo residente a Noale, intervenuto per proteggere il figlio adolescente coinvolto nella discussione. Tutto sarebbe cominciato da un diverbio tra un ragazzo e un 24enne, anch’egli moldavo, per futili motivi. Poche parole di troppo, qualche spinta, fino all’arrivo del padre del più giovane. Vladimir Radu ha provato a fare da paciere, ma è bastato un attimo perché la situazione degenerasse: un pugno violentissimo al volto lo ha fatto crollare a terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Difende il figlio in una rissa, poi la tragedia: aveva 39 anni

