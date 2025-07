Gaza colpita la chiesa della Sacra Famiglia due morti Ferito padre Romanelli Meloni | Inaccettabile Il Papa | Cessate il fuoco

Ferma condanna dal Vaticano, dall’Europa ma anche dal governo italiano. Queste le reazioni davanti alla notizia di un raid dell’esercito di Israele che ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Ansa ci sarebbero due morti e 11 feriti, tra loro una donna in gravissime condizioni e in pericolo di vita. Due gravi, cinque sono in condizioni stabili e tre sono feriti leggeri. Tra questi ultimi padre Gabriel Romanelli, il parroco, che sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba. Papa Leone XIV ha chiesto «il cessate il fuoco immediato» dopo aver appreso «con profonda tristezza» la notizia. 🔗 Leggi su Open.online